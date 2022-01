Stiri pe aceeasi tema

- Vecinii care iau scrisorile altora risca pedeapsa cu inchisoarea: Ce spune legea despre violarea corespondenței Vecinii care iau scrisorile altora risca pedeapsa cu inchisoarea: Ce spune legea despre violarea corespondenței Probabil ca nu doar o singura data ați așteptat o scrisoare ori o revista care…

- Opt persoane au fost supuse perchezitiilor domiciliare, in aceasta dimineata, de catre ofiterii CNA si procurorii anticoruptie. Acestea sunt vizate in dosarele afacerilor dubioase cu terenuri, in care sunt implicati fosti functionari ai Primariei Durlesti, banuiti ca ar fi prejudiciat statul cu circa…

- Opt persoane au fost supuse perchezițiilor la domiciliu in aceasta dimineața, de catre ofițerii CNA și procurorii anticorupție. Acestea sunt vizate in dosarele afacerilor dubioase cu terenuri, in care sunt implicați foști funcționari ai Primariei Durlești, banuiți ca ar fi prejudiciat statul cu circa…

- Comisia Europeana a propus miercuri o directiva care asigura transpunerea rapida a acordului internațional privind impozitarea minima a intreprinderilor multinaționale. Potrivit unui comunicat al CE, propunerea stabilește modul in care principiile ratei efective de impozitare de 15% vor fi aplicate…

- Potrivit viceprimarului Ruben Lațcau, intre 2017 și 2019 in Timișoara au avut loc 1.350 de accidente cu peste 1.600 de persoane implicate. 1.380 au avut rani ușoare, 225 rani grave și 31 au murit. Exista o medie de 10 morți pe an in trafic. „Harțile pe care le vedeți in imaginile alaturate reprezinta…

- Codul Rutier se dorește a fi modificat, in acest sens fiind pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța de modificare a OUG195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Printre altele, se prevad sancțiuni mult mai aspre pentru cei care nu respecta regulile de circulație la trecerile la nivel…

- Institutul Național pentru Pregatirea și Perfecționarea Avocaților anunța ca examenul programat la 5 noiembrie, cu 800 de participanți, se va desfașura la ROMEXPO in mod normal, dupa cum a fost anunțat, in plina pandemie. In Bucuresti rata de incidența a cazurilor de COVID19 este de 14,8 la…

- Aproape 745.000 de persoane au fost vaccinate cu prima doza de ser anti-COVID in ultima saptamana. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a prezentat vineri, la Digi 24, o statistica a vaccinarilor din intervalul 22-29 octombrie, din care reiese ca majoritatea celor…