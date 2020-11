Impozitul pe clădirile turistice sezoniere se reduce considerabil Impozitul pe cladirile turistice folosite mai puțin de 180 de zile pe an se va reduce la jumatate. Este cazul, in primul rand, al spațiilor de cazare de pe litoralul romanesc. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, actul normativ pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Potrivit legii, impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durata de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri actul normativ care aduce modificari Legii 227/2015 privind Codul fiscal, transmite Administratia Prezidentiala. Astfel impozitul pe cladirile si terenurile folosite in prestarea serviciilor turistice va fi redus cu 50%. „Impozitul pe cladirile…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat astazi legea prin care se reduce cu 50% impozitul pentru cladirile și terenurile folosite in scopuri turistice. Actul normativ promulgat de Iohannis vizeaza modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, potrivit HotNews. Legea a fost adoptata de Camera…

- „Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durata de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, actul normativ pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Potrivit legii, impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durata de cel mult…

- Legea promulgata miercuri de presedintele Klaus Iohannis va intra in vigoare la 1 ianuarie 2021. Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea Codului fiscal in vederea eliminarii neclaritatilor privind interpretarea stabilirii scutirilor pentru cladirile si terenurile utilizate pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul de promulgare a unei legi care reduce cu 50% impozitul pentru cladirile și terenurile utilizate pentru prestarea de servicii turistice, in cazul celor care incaseaza venituri doar pe parcursul unei perioade limitate de timp. „Impozitul pe cladirile…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul de promulgare a unei legi care reduce cu 50% impozitul pentru cladirile și terenurile utilizate pentru prestarea de servicii turistice, in cazul celor care incaseaza venituri doar pe parcursul unei perioade limitate de timp.Citește și: PSD…

- Deputatii au dat miercuri vot favorabil asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, potrivit Agerpres. Proiectul de lege, adoptat cu majoritate de voturi, are ca obiect de reglementare modificarea Codului fiscal in vederea eliminarii neclaritatilor privind…