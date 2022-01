Impozitul global, cale lungă de la angajamente la realitate A fost nevoie de opt ani și opt luni de negocieri intense pentru ca 137 de țari sa ajunga la un acord asupra impozitului global pe care l-au semnat in octombrie. Definita drept cea mai importanta reforma fiscala internaționala dintr-un secol, acum vine partea dificila – implementarea acesteia. Daca se intampla acest lucru, guvernele din […] The post Impozitul global, cale lunga de la angajamente la realitate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

