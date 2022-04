Stiri pe aceeasi tema

- Taxele si impozitele locale vor creste cu 5,1% in 2023, conform ratei inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in sedinta de joi.

- Consilierii locali timișoreni vor avea de aprobat in urmatoarea ședința de plen o noua majorare a taxelor și a impozitelor locale, respectiv a amenzilor impuse de municipalitate. Creșterea este una anuala și e permisa de lege. Majorarea impozitelor pe cladiri, terenuri, mijloace de transport, taxele…

- Un proiect USR care prevede plata on line a tuturor taxelor și impozitelor a fost adoptat de Parlament. Dupa ce Legea va fi promulgata, primariile vor avea la dispoziție o Post-ul Taxele și impozitele se vor putea plati și online sau cu cardul, in toate primariile din țara apare prima data in Gazeta…

- Legea prevede obligația de achitare a plații taxelor și impozitelor pe semestrul I al anului pana la 31 martie, perioada in care contributorii targumureșeni beneficiaza de bonificație, adica persoanele fizice și juridice ce achita aceste contribuții intergral au o reducere de 10 la suta din suma. Șeful…

- Pe site-ul Primariei Campina s-a aflat postat, pentru consultare publica, proiectul de hotarare privind indexarea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2023. Conform acestui proiect, taxele și impozitele vor fi indexate cu 5,1% cat reprezinta rata inflației comunicata de Ministerul Finanțelor…

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 09 februarie 2022, orele 14.00 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: – adresa nr.IA/2716 din 03.02.2022 a Direcției economice; – prevederile art.3 alin.(1), art.4 alin.(1)…