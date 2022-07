Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a cercetarilor in 2 dosare penale care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat 2 barbati, de 25, respectiv 26 de ani, banuiti de comiterea faptelor. Astfel, la data de 24 iunie…

- Autoritațile din Kiev au recunoscut, miercuri, ocuparea mai multor localitați din regiunile Harkov si Donbas de catre forțele ruse. Mai mult, ucrainenii au transmis ca armata lui Putin a avut un avans nemaintalnit pana acum, ceea ce sperie Occidentul, care susține Ucraina cu arme și bani. Ce localitați…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta, joi, pregatirea a doua programe nationale de sustinere a tinerilor si familiilor - Family Start si Student Invest – cuprinse in Programul ”Sprijin pentru Romania”. ”Pregatim cele doua programe nationale de sustinere a tinerilor si familiilor - Family Start…

- Anunțul a fost facut de catre ministrul bulgar al Agriculturii, Ivan Ivanov, dupa cum informeaza seenews.com .Ministerul de Finanțe a oferit 1,1 miliarde de leva (562 milioane de euro) pentru achiziții, cerealele și semințele de floarea-soarelui urmand sa fie cumparate in cadrul procedurilor de achiziții…

- Proiectul de lege care creste atractivitatea pietei de capital prin simplificarea birocratiei si regimului fiscal pentru investitorii individuali la bursa a fost aprobat astazi de Camera Deputatilor, for decizional. Acesta vizeaza reducerea impozitului pe castig din tranzactii de la 10% la 1%, pentru…

- Marți, Ministerul de Finanțe a imprumutat 259,5 milioane de euro, printr-o licitație de obligațiuni de la stat cu o valoare nominala de 100 de milioane de euro. Dobanda este de 1,94%pe an și scadența in anul 2025. Cea mai mare dobanda din ultimii opt ani Acesta este primul imprumut in euro din piața…

- Consilierii judeteni se reunesc astazi in sedinta extraordinara pentru a valida mandatele noilor administratori ai Aeroportului International Iasi. In aceeasi sedinta, plenul Consiliului Judetean incheie un acord de cooperare intre judetul Iasi si raionul Taraclia din Republica Moldova. Noul Consiliu…