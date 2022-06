Stiri pe aceeasi tema

- PSD a prezentat public modificarile pe care le vrea la Codul Fiscal, printre acestea fiind supraimpozitarea cu 40% a veniturilor salariale care depasesc salariul presedintelui Romaniei, dar si supraimpozitarea pensiilor speciale. Mai mult, social-democratii amintesc si taxa de solidaritate pe care o…

- Partidul Social Democrat vine cu propuneri pentru un nou sistem fiscal, „bazat pe echitate și solidaritate sociala”. Acestea includ supraimpozitarea salariilor mari și a pensiilor mari, deduceri fiscale pentru salariile mici și o contribuție pentru sanatate și educație din partea firmelor mari.

- Deputatul PNL Cristian Bacanu atras atentia capropunerea facuta de PSD privind deschiderea unei discutii despre o taxa de solidaritate, ar fi o greseala. Bacanu a mai explicat ca la alegerile legislative din 2020 liberalii si-au asumat sa nu introduca noi taxe si impozite.

- Romania are un sistem fiscal total dezechilibrat, mai ales intre impozitarea muncii si impozitarea capitalului, iar din cauza acestui fapt se creeaza instabilitate si mediul de afaceri este tot timpul in situatia de a se teme de o legislatie noua, de o aplicare schioapa a legii, a

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, se declara din nou un sustinator al impozitarii progresive, al aratand ca in Romania impozitarea pe munca este ridicata, dar scazuta "in zona luxului". El sustine ca "trebuie sa fii nebun la cap in timp de criza sa vii cu impozite mai mari sau noi", aratand ca este…

- Legea Off Shore a fost adoptata de Parlament cu 248 de voturi pentru. Premierul Nicolae Ionel Ciuca, președintele PNL: “La sfarșitul lunii iunie vom avea prima molecula de gaz din Marea Neagra care va intra in sistem. In cinci ani vom deveni independenți din punct de vedere energetic.Proiectul aduce…

- Antreprenorii romani din zona intreprinderilor mici și mijlocii sunt dispuși, intr-un procent de 47%, sa majoreze voluntar salariul minim al angajaților cu 200 de lei. Reprezentanții IMM-urilor spun ca ei au facut aceasta propunere inca de la sfarșitul anului trecut și ca este important ca banii in…