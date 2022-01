Impozite reținute la sursă și care fac obiectul OUG 130/2021 La finele anului 2021, in data de 18 decembrie, a fost publicata OUG 130, prin care se aduc o serie de modificari fiscal-bugetare. Printre numeroasele modificari apare și modificarea Legii 241/2005, respectiv se introduce un nou articol, care spune astfel: ,,Art. 61. – (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amenda retinerea si neplata, incasarea si neplata, in cel mult 60 de zile de la termenul de scadenta prevazut de lege, a impozitelor si/sau contributiilor prevazute in anexa la prezenta… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1-4 ianuarie 2022, jandarmii gorjeni au desfașurat acțiuni de verificare a respectarii masurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In acest sens, efective de jandarmerie au efectuat acțiuni de verificare a persoanelor carantinate la domiciliu, iar pe timpul…

- Incepand cu luna februarie, Estonia urmeaza sa introduca modificari radicale in definiția furnizorilor de servicii de active virtuale sau VASP, pentru a include mai multe servicii legate de criptomonede - o mișcare care ar putea afecta deținerea Bitcoin ( BTC ) in țara - potrivit specialistului european…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022. Obiectul de reglementare al legii il reprezinta aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar pe anul 2022, in conformitate…

- Sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oamenii legii au destructurat un grup infracțional care comercializa droguri in valoare estimativa de 1,3 milioane lei. La solicitarea oamenilor legii, asupra drogurilor a fost aplicat sechestru, iar…

- Un grup infracțional specializat in comercializarea drogurilor prin internet a fost destructurat de oamenii legii. Potrivit informațiilor, liderul gruparii este un barbat de 28 de ani, originar din CapitalaAcesta a stabilit reguli bine determinate de comunicare, subordonare și

- Complexul Energetic Oltenia pregatește bugetul pentru unul dintre prestatorii pe care in deține. Este vorba de Minprest Serv SA Rovinari. Societatea are de regula asigurat an de an peste 80% din buget de catre compania mama. Complexul Energetic Oltenia acorda lucrari care trebuie sa fie executate la…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, modificarea si completarea Legii nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale, care prevede, intre altele, ca...

- Obiectul contractului il constituie achizitia de medicamente oncologice.Ministerul Apararii Unitatea Militara 02175 Constanta, Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu" Constanta a organizat o licitatie pentru achizitia de medicamente oncologice.Contractul a fost atribuit pe 20 octombrie 2021,…