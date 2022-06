Impozite pentru case: Românii ar putea plăti sume mai mari pentru locuințe Impozite pentru case: Romanii ar putea plati sume mai mari pentru locuințe Impozite pentru case: Romanii ar putea plati sume mai mari pentru locuințe Impozitele pentru locuințe ar urma sa fie mai mari incepand cu anul viitor. Executivul trebuie sa faca analiza pana la finalul anului, analiza este asumata la Bruxelles in Planul Național de Redresare și Reziliența. De exemplu, Guvernul dorește sa dea posibilitatea ca impozitele […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

