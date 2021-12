Poate să nu mai „lucreze”: Cât câștigă Mariah Carey cu o singură melodie

Mariah Carey poate să nu mai lucreze și aceasta deoarece vedeta are un hit internațional ce îi aduce câștiguri impresionante în fiecare an. Vorbim despre melodia „All I want for Christmas”, care a fost lansată la începutul lunii noiembrie,… [citeste mai departe]