Impozitarea titlurilor de stat va face depozitele bancare mai atractive

IPJ Galati: Evenimente rutiere

EVENIMENTE RUTIERELa data de 4 septembrie 2023, in jurul orei 10.00, pe strada Brailei, la iesire din municipiul Galati, spre localitatea Movileni, in zona cunoscuta sub denumirea de lsquo;Tirighinarsquo;, a avut loc un accident rutier, in urma caruia o persoana a fost ranita.Din verificarile efectuate de politistii din cadrul Biroului Rutier… [citeste mai departe]