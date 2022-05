Stiri pe aceeasi tema

- ”Este credibila o ipoteza ca Romania nu va avea stagnare economica, deja avem colegi care vorbesc de o crestere intre 3,5 si 4,5%, unii sunt chiar mai optimisti. In aceasta situatie, atingerea unui deficit rezonabil in 2022 nu ar trebui sa fie o problema nici pe cash nici pe ESA, in viitor lucrurile…

- Președintele Senatului, liberalul Florin Cițu, a declarat miercuri, 18 mai, ca nu a fost nicio discutie in interiorul PNL cu privire la posibilitatea introducerii impozitarii progresive, dorita de PSD. „PNL a venit cu doua linii rosii in aceasta coalitie, una cota unica si a doua sa avem investitii…

- Florin Citu a declarat ca nu a fost vreo discutie in interiorul PNL cu privire la posibilitatea introducerii impozitarii progresive, iar partidul a intrat in coalitia de guvernare cu doua linii rosii, una privind mentinerea cotei unice si a doua referitoare la a avea investitii la 7%. Liberalul a…

- „PNL a venit cu doua linii rosii in aceasta coalitie, una cota unica si a doua sa avem investitii la 7% din PIB. La cea cu investitii la 7% din PIB inca se mai lucreaza, inca nu suntem acolo. In PNL nu s-a discutat despre impozitarea progresiva. Cred ca orice membru al PNL va va spune ca nu s-a discutat…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a criticat modul in care a fost tradus discursul liderului ucrainean Volodimir Zelenski si conditiile tehnice in care s-a desfasurat videoconferinta. „Am asteptat cu emotie acest moment de referinta in viata noastra politica si parlamentara, discursul…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu susține ca, daca PSD iese de la guvernare, in Romania vor avea loc alegeri anticipate. Intrebat, la Antena 3, cum se ințelege cu Florin Cițu, Marcel Ciolacu a spus ca au „concepții diferite”. „Avem doua conceptii diferite, chiar despre lume si viata. Eu sunt social-democrat…

- Prezent la Bistrițeanul Live, președintele Consiliului Județean și liderul PSD, Radu Moldovan a precizat ca daca Guvernul nu gasește o soluție pentru facturile uriașe la gaz și curent care au venit la populație, instituții și firme, PSD nu mai are ce sa caute la guvernare. Intrebat cum se descurca cu…

- Prezent la Bistrițeanul Live, președintele Consiliului Județean și liderul PSD, Radu Moldovan a precizat ca daca Guvernul nu gasește o soluție pentru facturile uriașe la gaz și curent care au venit la populație, instituții și firme, PSD nu mai are ce sa caute la guvernare. Intrebat cum se descurca cu…