Stiri pe aceeasi tema

- Angajament luat in direct la TV!. Primul lucru pe care-l va face George Simion, daca AUR va ajunge la guvernare in 2024George Simion a gasit soluția pentru multinaționalele care fac bani in Romania, direcționați in afara: impozitarea prin lege a cifrei de afaceri. Primul lucru pe care-l va…

- Guvernul a renunțat la o serie de restricții privind taxarea microintreprinderilor și a diminuat valoarea impozitului pentru locuințele mai scumpe de 500.000 de euro, potrivit informațiilor Profit.ro.Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, va merge la Bruxelles pentru a prezenta ordonanța cu masurile fiscale…

- Liderul AUR, deputatul George Simion, sustine ca ordonanta pregatita de Guvern o sa „termine” mai mult de o patrime dintre firmele romanesti si ii solicita premierului Marcel Ciolacu sa nu adopte un astfel de act normativ pentru ca pune „pe butuci” afacerile tarii. „Ciolacule, (…) opreste-te! O sa termini…

- Editorial HCLTech Romania HCLTech, una dintre cele mai mari companii de IT din Romania, impartașește din experiența acumulata in relația cu angajații tineri care muncesc intr-unul dintre cele mai dinamice domenii Impus in pandemie ca o necesitate, mediul de lucru de la distanța sau hibrid devine o realitate…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, l-a umilit in Parlament pe Marcel Ciolacu. Kelemen Hunor spune ca PSD a luat copy paste fostul program de guvernare al coaliției și promite lucruri deja indeplinite. CITESTE SI BREAKING NEWS George Simion, acuzații explozive la adresa lui Marcel Ciolacu: vrem sa știm cu…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Finantelor, Marcel Bolos (PNL), a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului. El a precizat ca nu se pune problema apariției unor noi taxe și impozite . „Primul mare obiectiv pe care…

- In curand lista categoriilor socio-profesionala care nu cer nimic va fi goala. Toata lumea vrea ceva. Unii vor marirea salariilor, altii cer sa nu se taie pensiile speciale, sporurile, avantajele mai mari sau mai mici, dar obtinute tot de la guvern. Starea generala de nemultumire isi are originea in…

- Angajatii din sistemul penitenciar anunta ca vor intra la lucru, marți, purtand banderole albe pe brat, iar miercuri ”vor refuza sa intre la programul de lucru timp de 2-4 ore”, deoarece s-au saturat sa ”mai fie bataia de joc a lui Marcel Ciolacu si a lui Nicolae Ciuca”. ”Marti, 30.05.2023, politistii…