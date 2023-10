Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a publicat, marți, proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare pentru care Guvernul ar urma sa-și asume raspunderea in Parlament. Proiectul de act normativ pus in transparența publica de catre Ministerul Finanțelor are 82 de pagini. Actul normativ introduce, incepand de…

- ”In acest moment trebuie sa iei anumite decizii. De ce? Pentru ca daca vom continua in acelasi mod, nu ne vom inscrie in tinta de deficit. Daca nu ne inscriem in tinta de deficit, avem suspendate fondurile europene si platim amenda 0,5 la suta din PIB. Eu, ca ministru al Transporturilor, sa stiti ca…

- George Simion a gasit soluția pentru multinaționalele care fac bani in Romania, direcționați in afara: impozitarea prin lege a cifrei de afaceri. Primul lucru pe care-l va face Guvernul AUR va fi impozitarea multinaționalelor cu 1%, a spus George Simion, la Romania TV, duminica seara. „Impozitarea multinaționalelor…

- Angajament luat in direct la TV!. Primul lucru pe care-l va face George Simion, daca AUR va ajunge la guvernare in 2024George Simion a gasit soluția pentru multinaționalele care fac bani in Romania, direcționați in afara: impozitarea prin lege a cifrei de afaceri. Primul lucru pe care-l va…

- Lucrarile de restaurare, conservare și reabilitare a cladirii fostei Judecatorii – in linie dreapta. Proiectul prevede reabilitarea structurii, a fațadelor și renovarea interioarelor, respectand in același timp autenticitatea și specificul

- Vești bune și așteptate de zeci de familii din Moreni: anveloparea blocurilor intra in linie dreapta! Astfel, municipalitatea morenara a recepționat proiectele tehnice aferente lotului de proiecte incluse in investiția cu numele „Renovare energetica moderata a cladirilor rezidențiale multifamiliale”,…

- Guvernul a pregatit proiectul prin care incearca sa reduca cheltuielile bugetare. O mare parte dintre masuri sunt cele anunțate de ministrul Finanțelor Marcel Boloș in conferința de miercuri.

- Imobilul este ridicat de Pharos Tower SRL la Olimp, judetul Constanta Este vorba de proiectul "Construirea unui imobil cu spatii de locuit sezonier si servicii pentru turism, cu regim de inaltime 3S P 28E ETh cu respectarea prevederilor regulementului de urbanism aferent PUG" Imobil de 28 de etaje in…