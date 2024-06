Impozitarea marilor averi, frecție la piciorul de lemn Sub egida G20 și a OCDE, comunitatea internaționala a facut progrese reale in ultimul deceniu in lupta impotriva secretului bancar și a optimizarii fiscale de catre corporații. Aceste eforturi au culminat cu semnarea unui acord care a introdus un impozit minim de 15% pe profiturile multinaționalelor, intrat in vigoare in ianuarie 2024 in Uniunea Europeana […] The post Impozitarea marilor averi, frecție la piciorul de lemn first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

