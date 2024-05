Aplicarea contribuției la Fondul de tranziție energetica și a impozitului suplimentar pentru companiile care desfasoara activitati in sectoarele petrol si gaze naturale are inca probleme și neclaritați care vor genera noi dispute intre contribuabili și autoritați. Astfel, controalele pentru aceste obligații fiscale vor continua și in 2024, in timp ce se așteapta deznodamantul litigiilor inițiate.