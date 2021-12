Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal ramane ferm si mentine cota unica de impozitare, asa cum s-a angajat de la inceputurile discutiilor pentru formarea noului Guvern Ciuca, a declarat, vineri, intr-un comunicat de presa, vicepresedintele partidului, senatorul Eugen Tapu Nazare. Liberalul raspunde astfel dorinței…

- Din ce in ce mai multe companii din Romania aleg sa ofere angajaților și colaboratorilor coșuri cadou de Craciun. Nișa de retail de cadouri corporate gourmet se dezvolta an de an, firmele preferand calitatea ridicata pe acest segment.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca social-democratii au ajuns la concluzia ca Romania nu poate ramane ultima tara europeana cu cota unica de impozitare. Intrebat la Palatul Parlamentului cum ar putea arata rediscutarea cotei unice si o impozitare progresiva si daca PNL este de…

- Analiza CITR Soarta celor 14.550 de companii de impact din Romania aflate in dificultate ramane neadresata. Valul de insolvențe cauzate de pandemie și prevestit de piața in 2021 intarzie sa apara. Mult mai ingrijorator insa este valul din umbra, ascuns, al companiilor aflate in stare de dificultate…

- Numarul companiilor de impact aflate in stare de insolventa iminenta a fost, in 2020, in plina pandemie, la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, comparabil cu cel din 2013, cand numarul insolventelor iminente a fost cel mai mare din istorie, ca urmare a efectelor prelungite ale crizei financiare…

- Impozitarea companiilor multinationale cu 15% si redistribuirea unei parti a profiturilor a fost aprobata formal sambata de grupul statelor puternic dezvoltate si emergente, la summitul de la Roma. Acordul international va incepe din anul 2023, informeaza cotidianul The Washington Post. Noua cota minima…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni seara, la ceremonia organizata de Ziua Pompierilor din Romania, ca munca acestora este cu fiecare an mai puternic legata de amplificarea fenomenului incalzirii globale, iar "pe masura ce Romania va ajunge sa se confrunte cu situatii de urgenta civila",…