Impozitarea criptomonedelor: ANAF cauta romanii care au facut bani din "bitcoin" pe platforme din alte tari

Stiri pe aceeasi tema

- Pe final de an, patronii duc o lupta intensa pentru recrutarea angajatilor. Multi manageri spun ca ar angaja zeci sau chiar sute de persoane, daca ar avea de unde. De la muncitori necalificati pe santiere, la programatori in companii internationale. In toate domeniile este nevoie de forta de munca.…

- Romanii care doresc sa plece in Europa la munca au o noua oportunitate. Spatiul Economic European ofera 869 de pozitii noi pentru toti cei dornici sa munceasca pe salarii suficient de bune, in tarile din vest. Ce joburi sunt disponibile, cate pozitii sunt deschise pentru fiecare post si care sunt tarile…

- fața de ediția de anul trecut Potrivit NETOPIA Payments, cel mai mare procesator de plați electronice din Romania, in ziua de 15 noiembrie 2019, cand majoritatea comercianților parteneri au derulat campania promoționala Black Friday 2019, numarul tranzacțiilor online cu cardul a crescut cu circa 90%…

- BETRA Coin, criptomoneda romaneasca lansata de catre BeTrader Academy din Pipera, și-a lansat propriul Wallet, care ajuta la depozitarea criptomonedelor in siguranța și care servește ca metoda de plata. Utilizatorii vor putea efectua tranzacții folosind QR Code catre orice comerciant care accepta…

- Șoferii romani care se incumeta sa lucreze in Marea Britanie pot sa lucreze acum pentru gigantul american Amazon, cel mai mare retailer on-line din lume. Salariile pornesc de la 1.800 de lire sterline și pot ajunge la 2.800 de lire. Singurele cerințe sunt permisul pentru Cat B și disponibilitatea imediata.…

- UEFA a anuntat ca a declansat o procedura disciplinara impotriva clubului Lazio pentru comportament rasist al fanilor la meciul cu Rennes, scor 2-1, din 3 octombrie, din etapa a II-a a Grupei E a Ligii Europa, din care face parte si CFR Cluj.

- Aproape jumatate din numarul total de aplicari pentru joburile din vânzari (3 milioane, de la începutul anului și pâna acum) a fost depus de candidații cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani. Aproximativ 750.000 de aplicari au aparținut celor din categoria de vârsta…