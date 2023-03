Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, a declarat la dezbaterea motiunii simple, despre impozitarea contractelor part-time la nivelul salariului minim. ca avem peste 6.722.000 milioane contracte de munca, dintre care 5,7 cu norma intreaga si 1 milion cu norma partiala. Este un numar…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a precizat ca impozitarea contractelor part-time la nivelul salariului minim a dus la un numar mult mai mare de contracte de munca cu norma intreaga. „Impozitarea contractelor part-time la nivelul salariului minim, evident, cu exceptiile prevazute de lege, a dus, domnilor,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni, la dezbatarea moțiunii depusa impotriva sa in Camera Deputaților, ca masura impozitarii contractelor part-time a fost una benefica: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Pensii 2023: Ministrul Muncii, impotriva majorarii varstei de pensionare: „Nu voi permite o asemenea chestiune” Pensii 2023: Ministrul Muncii, impotriva majorarii varstei de pensionare: „Nu voi permite o asemenea chestiune” Marius Budai, Ministrul Muncii, este categoric impotriva creșterii varstei de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca exista un numar record de contracte de munca in Romania – 6.710.480. Acest lucru arata, in opinia ministrului, ca masura taxarii contractelor part-time a avut un efect benefic pentru angajatii ale caror contracte s-au transformat in unele cu norma intreaga,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma, intrebat care ar fi cuantumul minim al pensiei in Romania in asa fel incat varstnicii sa aiba un trai decent, ca in opinia sa pensia minima ar trebui sa aiba un cuantum apropiat de 3.000 de lei, nivelul pana la care Guvernul a decis sa aloce, in acest an, diverse…

- Marius Budai: ”Nu exista intarzieri in implementarea reformei sistemului de pensii” Marius Budai: ”Nu exista intarzieri in implementarea reformei sistemului de pensii” Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca nu exista intarzieri in implementarea reformei sistemului de pensii, el anuntand ca proiectul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca ”veniturile pensionarilor cresc diferentiat, cu pana la 45%, datorita majorarii cu 12,5% a punctului de pensie si acordarii diferitelor tipuri de sprijin”. Citește și: S-a imbolnavit grav dupa un vaccin anti-Covid! Va da in judecata Pfizer, Ministerul Sanatații…