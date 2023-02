Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 11 ianuarie, Ministerul Sanatații a prezentat lista finala a celor 27 de spitale din Romania care vor beneficia de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Doua dintre acestea sunt din Timiș: Institutul Regional de Oncologie și Spitalul Municipal din Lugoj.

- Poșta Romana a implinit 160 de ani, insa cei aproximativ 22.000 de salariați nu au cele mai bune condiții de munca și nici salarii, insa directorul general Valentin Ștefan spune ca lucrurile au inceput sa se miște intr-o direcție diferita. R.L: Cum a fost anul acesta pentru Poșta Romana, ce caștiguri…

- Mi-a atras atenția, astazi, la un supermarket din Timișoara, o doamna care l-a intrebat pe angajatul de la vitrina cu servire asistata de unde provine carnea de porc. Omul a spus „imediat” și a luat dintr-o ladița roșie un pachet de carne de pe care a citit eticheta. „Din Spania” a raspuns omul. Doamna…

- Posta Romana a castigat licitatia organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru imprimarea si transmiterea proceselor verbale pentru eventualii contravenienti. Posta Romana și Sucursala Fabrica de Timbre vor presta servicii de imprimare si distribuire de procese…

- In luna decembrie, orchestra JOHANN STRAUSS ENSEMBLE revine pe scenele din Romania alaturi de dirijorul Russell McGregor in cadrul turneului național al celui mai așteptat concert de muzica clasica dedicat sarbatorilor de iarna – „CRACIUN VIENEZ”. Astfel, peste 35 de instrumentiști, artiști invitați…

- Prin acesta sunt alocați 50 de lei pe zi pentru un refugiat, și 20 de lei pe zi pentru hrana. La finalul lunii se ajunge la aproximativ 2.100 de lei cheltuiți de Guvern pentru fiecare ucrainean in parte.Acești bani ajung in buzunarele proprietarilor de apartamente și case! Ei nu trebuie sa-i declare…

- Reședința de județ dar si judetul Bihor in ansamblu atrag tot mai multe investitii de produse finite, care vin in completarea celor de subansambluri. Regiunea a atras numai anul acesta investiții de aproape 800 de milioane de euro, iar asta este doar inceputul. Proximitatea fata de vest, conexiunea…

- Duminica, 13 noiembrie 2022, temperaturile se apropie de cele normale pentru aceasta perioada a anului in mai multe regiuni ale țarii. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați,…