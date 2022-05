Stiri pe aceeasi tema

- Prin acest proiect, care a fost o prioritate constanta pentru PNL, Romania va deveni independenta din punct de vedere energetic, va produce mai mult decat va consuma și va deveni un furnizor de securitate energetica regionala. Legea deblocheaza investițiile din Marea Neagra și asigura mediului de afaceri…

- Inca o categorie de angajați va beneficia de scutire de impozit la salarii. Legea a fost promulgata Legea care stabilește salariul minim brut de 3000 de lei și scutirea acestuia de impozit pe venit și contribuții la asigurari de sanatate, pentru angajații din agricultura, a fost promulgata. Masurile…

- Liceenii din invațamantul profesional și dual vor primi mese calde și prin serviciul de catering. Lege promulgata Liceenii care urmeaza cursuri in invatamantul profesional si tehnic, dar si elevii din invatamantul dual pot beneficia de masa gratuita in cantinele scolare sau prin servicii de catering…

- O lege proaspat promulgata nu va mai permite parintilor sa puna mai mult de trei prenume copiilor Noi reguli la nivelul starilor civile din Romania, prin proiectul de lege care va deveni Legea 105 2022. Legea a fost promulgata, insa nu aparusera inca in Monitorul Oficial al Romaniei pana la momentul…

- Camera Deputatilor a votat, astazi, legea de simplificare a impozitarii pentru investitorii pe piata autohtona de capital, prin retinerea la sursa si premierea detinerilor pe o perioada mai lunga de timp. Legea urmeaza sa fie promulgata de președintele Kl

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, vineri, la Antena 3, despre legea offshore, ca stabilitatea si predictibilitatea cadrului legislativ sunt stipulate in aceasta lege, pentru ca altfel, investitorii nu vor veni si, in plus, se asigura prin legisferare ca stabilitatea regimului fiscal…

- ”De la finalul lunii februarie 2020, cand a fost inregistrat primul caz de conoronavirus in Romania, si pana la finalul lunii trecute, piata de capital din Romania a crescut cu 55% prin prima indicelui BET-TR, care include si dividendele, si cu 39% luand in calcul indicele BET. Investitorii romani prezenti…