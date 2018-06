Impozit auto 2018: cum trebuie calculat si ce trebuie sa stim despre el?

Stiri pe aceeasi tema

- President Klaus Iohannis stated on Tuesday that he is awaiting the Constitutional Court of Romania (CCR)'s motivation regarding the removal from office of the National Anticorruption Directorate (DNA) Chief Prosecutor Laura Codruta Kovesi, highlighting that prosecutors mustn't be "politically controlled"…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, joi, ca un roman și-a pierdut viața in urma unui accident rutier produs in apropiere de Budapesta. In coliziune au fost implicate doua autoturisme inmatriculate in țara noastra. Conform datelor preliminare obținute de reprezentanții misiunii diplomatice,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri dimineata, la fosta Rafinarie Astra din Ploiesti, la un canal de deversare, fiind cuprinse de flacari reziduri petroliere. Fumul gros este vizibil de la distanta, transmite Mediafax.ro.

- Primul grup de contrabandisti, format din trei barbati, a fost observat in zona localitatiii de frontiera Vicovu de Sus (Suceava), acestia transportand colete voluminoase. Politistii de frontiera au pornit in urmarirea suspectilor, iar cand acestia au fost somati verbal sa se opreasca, au…

- Platforma de management educational Adservio a fost implementata in 18 scoli din Alba Iulia, iar peste 700 de profesori, 10.000 de elevi si 20.000 de parinti folosesc portalul in momentul de fata, a declarat pentru MEDIAFAX directorul general al companiei dezvoltatoare, Alexandru Holcicov.

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a explicat pentru Libertatea.ro ca documentația medicala depusa miercuri la completul de cinci judecatori de la ICCJ, care dezbate apelurile din dosarul „Gala Bute” , ar atesta ca aceasta ar fi pierdut unul dintre gemeni. Mai precis, explica Radulescu, documentația…

- Premierul Viorica Dancila spune ca a primit documente de la ministerul Justiției care confirma ca practici, precum lista neagra prezentata recent in mass media, in care erau menționate nume grele din Romania erau uzuale.

- Romanii vor plati mai putin in acest an pentru calatoriile catre destinatiile lor preferate de Paste, platind pe zboruri cu 16% mai putin decat anul trecut si cu 20% mai putin decat in 2016, se arata intr-un studiu realizat de motorul de cautare momondo.ro. Potrivit studiului, Roma şi Londra rămân…