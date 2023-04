Împotriva încrederii Intrarea Romaniei in UE a fost și ramane in principiu esențiala prin simpla raportare la degringolada care caracterizeaza activitatea instituțiilor noastre guvernamentale. Cu toate acestea, tot mai copleșitor se resimte euroscepticismul. Mandatul eurodeputaților romani se consuma in interesul altor țari pentru ca inca nu avem un mecanism național de evaluare periodica a unor agende publice. Și munca parlamentarilor de la București evolueaza in aceeași parametri ai lipsei unui profesionalism generat de folosirea calitaților politice in scopuri personale. Reducerea costurilor acestui aparat supradimensionat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

