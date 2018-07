Stiri pe aceeasi tema

- Karim Benzema, atacantul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, a felicitat selectionata Frantei pentru castigarea Cupei Mondiale din Rusia, dupa finala cu Croatia (4-2), informeaza agentia spaniola EFE. Benzema, care nu a fost convocat pentru Mondialul 2018 de catre selectionerul Didier Deschamps,…

- Marile scene sunt facute pentru Griezmann! Atacantul de 27 de ani a ajuns, vineri, la Novgorod, in timpul meciului Uruguay - Franta, la cifre incredibile la turneele finale. La EURO 2016 si in primele patru meciuri si jumatate de la Cupa Mondiala din Rusia, starul lui Atletico a fost...

- Aversiunea ingrijoratoare a vest-europenilor fața de emigranți nu iși gasește ecoul și in numarul imens de jucatori migranți din lotul unor echipe prezente la CM 2018. Publicația Times of India a publicat recent un studiu in ceea ce privește numarul migranților din cateva naționale europene prezente…

- Mai mult decat dezamagit de esecul Argentinei de la Mondialul din Rusia, legendarul Maradona a facut o analiza transanta, dupa meciul pierdut sambata de nationala antrenata de Jorge Sampaoli, in optimi, in fata Frantei (scor 3-4). Fostul jucator argentinian, care a mers pana in Rusia sa vada evoluand…

- Batshuayi a avut o reacție extrema dupa golul marcat de Januzaj in poarta Angliei, in minutul 58, in ultima etapa a grupelor de la Campionatul Mondial din Rusia. Atacantul belgian al Borussiei Dortmund a luat mingea din poarta și a vrut s-o șuteze in plasa, insa a trimis-o in bara laterala și balonul…

- Caroline Garcia (24 de ani, 8 WTA) a așteptat cu infrigurare Mondialul din Rusia, dar e pesimista in privința șanselor Franței la caștigarea trofeului. "Sunt incantata. Intotdeauna am așteptat cu drag turneele finale. Franța este o echipa foarte buna, cred ca va face o figura frumoasa. Antoine Griezmann…

- Olivier Giroud a inscris al 31-lea sau gol pentru albaștri. "E un jucator criticat prea mult și incorect", l-a protejat selecționerul. Mbappe a vrut sa-l laude, dar nu a ieșit prea bine Atacantul lui Chelsea are 31 de ani și 31 de goluri la naționala Franței. La fel ca Zidane. Mari golgeteri francezi,…

- Atacantul egiptean al lui Liverpool, Mohamed Salah, va incepe marti un tratament revolutionar care sa-l faca apt pentru Campionatul Mondial din Rusia, competitie ce va debuta pe 14 iunie in Rusia....