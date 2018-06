Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul reprezentativei statului Panama, columbianul Hernan Dario Gomez, a anuntat, miercuri, lotul definitiv de 23 de jucatori pentru Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie), in care se afla si portarul Jaime Penedo, de la Dinamo Bucuresti. Nu lipseste nici mijlocasul…

- Selectionata Panama, fara portarul Jaime Penedo (Dinamo Bucuresti) in lot, a terminat la egalitate cu reprezentativa Irlandei de Nord, 0-0, marti, la Ciuda de Panama, intr-un meci de pregatire pentru participarea la Cupa Mondiala din Rusia (14 iunie - 15 iulie). Intr-o atmosfera de sarbatoare,…

- Selectionata Argentinei a invins reprezentativa Haiti cu scorul de 4-0 (1-0), marti, la Buenos Aires, intr-un meci de pregatire pentru Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie). Lionel Messi a facut diferenta in acest meci, cu un hat-trick (17 - penalty, 57, 65), celalalt gol al echipei…

- Jaime Penedo, portarul formației Dinamo București, liderul autoritar al play-out-ului Ligii I a fost inclus in lotul largit al reprezentativei Panama pentru Cupa Mondiala de fotbal editia 2018 (14 iunie – 15 iulie), dat publicitatii de selectionerul Hernan Dario Gomez. (Afla aici cum poți caștiga și…

- Clubul Liverpool a anuntat, miercuri seara, ca mijlocasul Alex Oxlade-Chamberlain, care s-a accidentat la meciul cu AS Roma, nu va mai putea juca in acest sezon si va rata participarea la Cupa Mondiala din Rusia. Jucatorul in varsta de 24 de ani are o problema la ligament, la genunchiul drept.Liverpool…

- Fundasul Filipe Luis a suferit o fractura de peroneu la piciorul stang, in meciul pe care echipa sa, Atletico Madrid, l-a castigat, joi, cu scorul de 5-1, la Moscova, cu Lokomotiv, in mansa a doua a optimilor de finala ale Ligii Europa, informeaza lequipe.fr.Filipe Luis s-a accidentat dupa…