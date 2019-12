Importurile mari au coborât gradul de acoperire a importurilor la 4,8 luni Deficitul c​ontului curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 9,2 miliarde de euro dupa primele 10 luni din acest an, mai mare cu 1,7 miliarde de euro fața de primele 10 luni din anul trecut, arata datele furnizate luni de Banca Naționala. Vestea proasta vine din importurile uriașe care au amplificat cu aproape 2,5 miliarde deficitul comercial, în timp ce balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 278 milioane euro.



Potrivit cifrelor publicate de BNR, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 562 milioane euro,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat in primele opt luni ale acestui an un deficit de 1,14 miliarde de euro in comertul cu produse agroalimentare, in crestere cu 24% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand acesta s-a cifrat la 923,44 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Cum arata economia Romaniei la 9 luni: datoria externa a crescut cu peste 8 mld. euro, investițiile straine au scazut, deficitul de cont curent, in urcare cu 19% Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 8,398 miliarde de euro, in perioada ianuarie - septembrie 2019, potrivit datelor BNR. În…

- In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2,342 de miliarde de euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 343 de milioane de euro, balanta veniturilor primare a avut un deficit mai mic cu 747 de milioane de euro, iar balanta veniturilor secundare a inregistrat…

- Deficitul de cont curent a crescut cu 16%, in primele opt luni din 2019, arata datele publicate luni de Banca Naționala a Romaniei – BNR. Astfel, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 7,080 miliarde de euro, in primele opt luni din 2019, in crestere cu 16% comparativ cu cel…

- In perioada ianuarie - august 2019, datoria externa totala a crescut cu 9,131 miliarde euro, informeaza BNR. In structura, datoria externa pe termen lung a insumat 74,342 miliarde euro la 31 august 2019 (68,2 la suta din totalul datoriei externe), in creștere cu 8,9 la suta fața de 31 decembrie 2018,…

- Importurile de bunuri din primele 8 luni ale anului au largit defictul contului curent la peste 10 miliarde de euro, iar turismul a contribuit și el cu peste un miliard de euro la deficitul de cont curent, potrivit datelor publicate luni de Banca Centrala. Balanța serviciilor a înregistrat un…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 7,080 miliarde de euro, in primele opt luni din 2019, in crestere cu 16% comparativ cu cel din perioada similara din 2018, de 6,104 miliarde euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, luni AGERPRES. In structura,…

- Contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 6,02 miliarde de euro în primele 7 luni, cu circa 1,2 miliarde de euro mai mult decât în perioada similara din 2018, arata datele transmise vineri de Banca Centrala. Pe componente, balanta bunurilor a consemnat un…