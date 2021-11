Balanta comerciala a inregistrat in perioada ianuarie - iunie anul acesta in Regiunea Centru un deficit in valoare de peste 229 milioane de euro, importurile depasind exporturile in patru din cele sase judete, exceptie facand Brasov si Sibiu, potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES de catre Directia Regionala de Statistica (DRS) Alba.

Astfel, in Regiunea Centru, in perioada 1 ianuarie - 30 iunie s-au realizat exporturi in valoare de peste 5,6 miliarde de euro. Potrivit DRS Alba, fata de perioada similara a anului trecut, exportul a fost mai mare in Regiunea Centru cu 24,7%,…