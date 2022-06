Importurile, mai mari decât exporturile cu 10 miliarde de euro In primele 4 luni din acest an, Romania a incasat din exporturi 28,9 miliarde de euro, in vreme ce importurile au fost de 38,9 miliarde de lei, rezultand un deficit de circa 10 miliarde de euro (mai mare cu aproape 3 miliarde de euro mai mare decat cel inregistrat in perioada 1.I-30.IV 2021.) Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Discutam despre o radiografie a primelor 6 luni de guvernare si putem sa punem la dispozitie datele si cifrele rezultatelor guvernarii. Am amanat evaluarea ministrilor si secretarilor de stat cu o luna, pentru ca la finele lunii iunie trebuie prezentate toate jaloanele si tintele semestrului 1, iar…

- In luna martie 2022, exporturile FOB au insumat 8226,2 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 10797,7 milioane euro, rezultand un deficit de 2571,5 milioane euro, potrivit INS. – Fata de luna martie 2021, exporturile din luna martie 2022 au crescut cu 26,0%, iar importurile au crescut cu 22,9%.…

- ”In perioada 1.I-31.III 2022, exporturile FOB au insumat 22,035 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 29,203 miliarde euro. In perioada 1.I-31.III 2022, exporturile au crescut cu 24,4%, iar importurile au crescut cu 26,7%, comparativ cu perioada 1.I-31.III 2021. Deficitul balantei comerciale…

- Federația Rusa aproape si-a dublat veniturile de la inceputul razboiului, incasand 62 de miliarde de euro doar din exporturile de petrol, gaze si carbune, Germania fiind cel mai mare importator, relateaza The Guardian, potrivit News.ro.Datele au rezultat in urma unei analize asupra miscarilor de transport…

- Compania nationala de cai ferate Ukrainian Railways a restrictionat, temporar, livrarile pentru anumite produse agricole prin punctele de trecere a frontierei spre Romania și Polonia, a anuntat, sambata, compania de consultanta agricola APK-Inform, informeaza Reuters. Exporturile din Ucraina se faceau…

- Deficitul balanței comerciale a Romaniei a fost de 4,58 miliarde de euro in primele doua luni din acest an, in urcare cu 1,5 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2021, arata datele Institutului Național de Statistica (INS).Exporturile s-au ridicat la 13,8 miliarde…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei a fost de 4,581 miliarde de euro, in primele doua luni din acest an, mai mare cu 1,504 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. In luna…

- Comertul cu China, a treia mare destinatie pentru exporturile UE si cel mai mare partener pentru importuri, a crescut semnificativ in 2021, conform datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Criza provocata de pandemia de COVID-19 a generat o incetinire, atat a exporturilor,…