Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile de petrol rusesc in India au atins nivelul record de aproximativ 1,95 milioane de barili pe zi (bpd) in luna mai, in timp ce importurile din Irak si Arabia Saudita au scazut, arata datele publicate de surse din industrie, analizate de Reuters.

- Titeiul la pret redus ofera guvernului un ragaz, in timp ce Pakistanul se confrunta cu o criza economica cu o problema acuta a balantei de plati, riscand sa nu isi plateasca datoria externa. Rezervele valutare detinute de banca centrala nu sunt suficiente pentru a acoperi o luna de importuri controlate.…

- Pakistanul plateste un import de petrol rusesc in yuani chinezesti. Pakistanul a platit in premiera in moneda chineza un import guvernamental de petrol rusesc, actiune ce reprezinta o schimbare semnificativa in politica de comert exterior a acestei tari cu plati efectuate in dolari americani, transmite…

- Exporturile de petrol ale Rusiei au crescut la cel mai ridicat nivel de cand trupele lui Vladimir Putin au invadat Ucraina, in urma cu mai bine de un an, potrivit unui raport al Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), citat de CNN.

- Comertul mondial cu vin a atins anul trecut o valoare record, sprijinit de majorarea semnificativa a preturilor, dar cantitatea de vin vanduta a scazut din cauza cererii mai slabe si a problemelor logistice, a anuntat joi Organizatia Internationala a Viei si Vinului (OIV), transmite Reuters.Exporturile…

- Europa cumpara din ce in ce mai multa motorina din India. Insa combustibilul este produs din petrol rusescPotrivit datelor publicate de Reuters in martie, New Delhi a cumparat de la Moscova 1,6 milioane de barili pe zi , in scadere de la 70.000 din martie 2022. Rusia a devenit astfel primul furnizor…

- Importurile record de titei din Rusia in perioada fiscala 2022-23 au ajutat rafinariile din India sa stimuleze exporturile de motorina si combustibil pentru avioane catre Europa, in timp ce continentul a evitat produsele rusesti, arata datele preliminare de urmarire a navelor ale firmelor Kpler si Vortexa,…

- Vicepremierul rus Alexander Novak a declarat ca Moscova trebuie sa se concentreze pe majorarea exporturilor de energie catre tarile asa-zis "prietenoase", asa cum livrarile de petrol rusesc spre India au crescut anul trecut de 22 de ori, transmite Reuters. Veniturile din energie au reprezentat anul…