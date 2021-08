Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in primele sase luni din 2021, o cantitate de titei de 3,9 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 803.100 tep (25,9%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), scrie Agerpres . Productia…

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2021, o cantitate de titei de 3,383 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 791.400 tep (30,5%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,8 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 24,5% (212.200 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS)si preluate de…

- Productia de gaze naturale din Romania a scazut in ultimii ani, iar aceasta tendinta va continua si, in lipsa dezvoltarii rezervelor din Marea Neagra, dependenta de importuri poate creste semnificativ, pana la 53% in anul 2030, conform unui studiu realizat de PwC Romania pentru Federatia Patronala…

- Compania Gazprom estimeaza ca in 2021 va obține pe gazele exportate in Europa un preț mediu de 200-209 euro pe mia de metri cubi, cu 50-56% peste prețul de 134 euro/1.000 mc din 2020, insa neaga faptul ca aceasta majorare ar fi rezultatul intarzierii cu care a inceput injectarea de gaze in depozitele…