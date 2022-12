Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, industria aeronautica din Romania a atras o serie de investiții in unitați de producție sau reparare/mentenanța de aeronave și componente atat din categoria civila, cat și militara.

- Romania a produs, in primele noua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 2,19 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 148.300 tep (-6,3%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- Importul de materii prime, ambalaje și materiale de catre producatorii locali de medicamente va fi simplificat. Deputații au aprobat in prima lectura un proiect de modificare a Codului fiscal, Legii cu privire la tariful vamal și Legii cu privire la activitatea farmaceutica. Se propune acordarea scutirilor…

- Romania a importat in primele noua luni ale anului o cantitate de gaz cu 19,2% mai mica decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica. Productia interna de gaze a fost si ea in scadere cu 4,3%. Din totalul resurselor de gaze, de 6,8 milioane…

- Multe medicamente fabricate in Romania, de care depind multi bolnavi, risca sa dispara din farmacii. Productia ar putea fi oprita din cauza exploziei preturilor la utilitați, materii prime și alte materiale necesare.

