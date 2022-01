Importurile de lapte s-au majorat cu 5,5%, în primele 11 luni din 2021 Producția de lapte de consum a crescut, anul trecut, in condițiile in care cantitatea colectata de procesatori s-a redus, iar importurile continua sa creasca. Astfel, in primele 11 luni, productia s-a majorat la lapte de consum cu 1.878 tone (+6,3%), in timp ce importurile de lapte brut la procesatori s-au marit cu 1.902 tone (+15), potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). In noiembrie 2021, raportat la luna anterioara, productia de lapte de consum s-a marit cu 24.288 tone) iar importurile cu 5,5% (6.665 tone). Cresteri ale productiei au mai fost inregistrate și la branzeturi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

