- Romania a importat, in primele sase luni din 2021, o cantitate de titei de 3,9 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 803.100 tep (25,9%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a…

- Romania a importat zaharuri si produse zaharoase de 83,02 de milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu peste 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, scrie Agerpres. Valoarea importurilor de zaharuri si produse zaharoase…

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,8 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 24,5% (212.200 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…

- Inmatricularile de autoturisme in Europa au crescut puternic in primul semestru al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, insa Romania este singura tara unde vanzarile de automobile au scazut comparativ cu prima jumatate a anului trecut, arata datele publicate vineri de Asociatia…

- Romania a inregistrat un deficit comercial de peste 8,836 miliarde de euro, in primele cinci luni ale acestui an, in crestere cu 1,477 miliarde de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2020, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Statistica…

