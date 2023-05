Importurile de grâu ale UE au explodat. România, pe locul 2 Importurile de grau ale UE au explodat in sezonul 2022/2023, cu o crestere de 239%, in timp ce exporturile s-au marit cu doar 13%. Romania este in top, pe locul doi in ambele clasamente. La data de 21 mai anul curent, exporturile de grau moale ale UE in sezonul 2022/2023, inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la 28 de milioane de tone, in plus cu 13% fata de volumele exportate in perioada similara a sezonului 2021/2022, potrivit datelor publicate de Comisia Europeana, informeaza Reuters.Franta ramane cel mai mare exportator din UE in acest sezon, cu 9,6 milioane de tone de grau moale exportate pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

