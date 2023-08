Importurile de GNL ale UE din Rusia au crescut, comparativ cu cele anterioare războiului din Ucraina In primele sapte luni ale anului, tarile UE au importat cu 40% mai mult GNL rusesc in cisterne decat in aceeasi perioada din 2021, cu un an inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina, a declarat grupul de campanie Global Witness. Tarile UE au importat 22 de milioane de metri cubi de GNL rusesc in ianuarie-iulie, a declarat Global Witness, intr-o analiza a datelor de la firma de analiza Kpler. Spania este acum al doilea cel mai mare cumparator de GNL rusesc la nivel mondial, urmata indeaproape de Belgia. In primele sapte luni ale anului 2023, Spania a preluat 18% din vanzarile totale de GNL ale Rusiei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

