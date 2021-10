Stiri pe aceeasi tema

- Importurile de gaze naturale utilizabile s-au majorat, in primele opt luni din 2021 cu 56%, pana la 1,908 milioane tone echivalent petrol (tep), potrivit datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Pentru intreg anul, estimarile se ridica la 2,32 milioane tep, in creștere cu 38%…

- Primele semne ale deficitului de gaze in Republica Moldova au aparut la inceputul lunii octombrie. Autoritațile au recunoscut situatia abia dupa doua saptamani: in 13 octombrie, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a constatat apariția unei situații

- “In perioada 1 ianuarie – 31 august 2021, exporturile FOB au insumat 48,184 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 62,787 miliarde euro. In perioada 1 ianuarie – 31 august 2021, exporturile au crescut cu 24,4%, iar importurile au crescut cu 24,9%, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 august…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele sapte luni s-a adancit la 12,864 miliarde de euro, mai mare cu 2,858 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date joi publicitatii. Astfel, in perioada…

- Se anunța o iarna extrem de grea pentru romani. Specialiștii avertizeaza ca facturile la incalzire vor crește chiar și cu 80%, dupa ce prețul gazelor naturale a explodat, iar importurile au ajuns la cote istorice. Calculele ZF facute pe baza datelor din rapoartele ANRE arata o situatie alarmanta…

- Romania a importat, in primele sase luni din 2021, o cantitate de titei de 3,9 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 803.100 tep (25,9%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), scrie Agerpres . Productia…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele sase luni s-a adancit la 10,659 miliarde de euro, fiind mai mare cu 1,977 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie -30 iunie 2020, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date luni publicitatii. …