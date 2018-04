Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in primele doua luni din 2018, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 375.600 tone echivalent petrol (tep), cu 22% (106.200 tep) mai mica fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul ...

- Producatorii romani de lapte au livrat, in luna februarie a acestui an, cu 8,3% mai mult lapte comparativ cu aceeasi luna din 2017, in timp ce importurile au scazut cu 0,5%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In ianuarie, fata de luna corespunzatoare…

- Romania a importat, in ianuarie 2018, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 202.200 tone echivalent petrol (tep), cu 28,7% (81.400 tep) mai putin fata de perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/, potrivit Agerpres.

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in ianuarie, 408.300 tone echivalent petrol, fiind cu 2,7% (11.400 tep) mai mica fata de cea din prima luna din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata, Romania a importat 36.500 tep carbune…

- In primele 11 luni din 2017, Romania a exportat carne si preparate din carne in suma de 380,5 milioane de euro, o valoare cu 13% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carne si preparate din…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Romania a exportat, in primele 10 luni din 2017, imbracaminte si accesorii in valoare de 2,264 miliarde de euro, o suma cu 6,1% mai mica fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de imbracaminte si accesorii…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, lemn si pluta in suma de 482,1 milioane de euro, o valoare cu 3,2% mai mica fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de lemn si pluta s-au…