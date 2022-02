Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,82 milioane tone echivalent petrol (tep). Este vorba de o creștere de 68% (1,141 milioane tep fata de cea din anul anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna de gaze naturale…

- Romania a produs, in primele 11 luni din 2021, o cantitate de titei de peste 2,848 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 122.000 tep (4,1%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,503 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 67,4% (1,008 milioane tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,283 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 68,4% (927.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale acestui an, 2,69 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 18,6% (421.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata,…

