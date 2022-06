Stiri pe aceeasi tema

- Importurile de gaze ale Romaniei au crescut in prima luna a acestui an cu 50% fata de aceeasi luna a anului trecut si au fost la un pret de patru ori mai mare, arata rapoartele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE).

- Platforma unica la nivel national destinata schimbarii de catre clientii finali a furnizorului de energie electrica si gaze naturale va fi gata anul acesta.Declaratia a fost facuta pentru AGERPRES, Dumitru Chirita, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie.Prin intermediul acestei…

- In pofida faptului ca s au gasit solutii pentru consumatori la nivelul consumatorilor, furnizorii inca nu au primit banii pentru compensare si plafonare, a afirmat, miercuri, 18 mai, Zoltan Nagy Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie ANRE . "Eu cred ca sectorul inca…

- Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, a anunțat ca cei care consuma energie vor fi sprijiniti de bugetul de stat de la 1 aprilie, dar de anul viitor ar trebui sa-si reduca singuri facturile prin masuri de eficienta energetica.

