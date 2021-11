Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.732 lei, cu 44 lei (+0,8%) mai mare decat in luna august, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.517 lei, in creștere fata de luna precedenta, cu 30 lei (+0,9%), anunța Institutul Național de Statistica (INS). Cu aceasta suma,…

- În luna septembrie 2021, exporturile FOB au însumat 6,35 miliarde de euro, iar importurile au fost de 8,48 miliarde euro, au transmis marți oficialii Institutului Național de Statistica. Cumulat pe primele 9 luni, România a exportat marfuri de 54,5 miliarde, dar importurile au foct…

- Preturile in constructii si in comertul cu amanuntul vor creste alarmant pana in luna decembrie, conform datelor publicate joi de Institutul National de Statistica. Potrivit datelor publicate de INS, managerii estimeaza o relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare, comertul cu amanuntul…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,908 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 56% (684.600 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, arata Agerpres.…

- In condițiile scumpirii alimentelor, gazelor, energiei, iata ca, pensiile și salariile se lovesc de o creștere absolut rușioasa. Potrivit datelor publicate luni, de Institutul National de Statistica (INS), pensia medie lunara a crescut cu 0,7% in trimestrul al doilea al anului, fata de primul trimestru,…

- Varianta Delta a SARS COV2 devine dominanta in Romania. Institutul Național de Sanatate Publica a publicat raportul saptamanal care confirma intrunirea criteriilor de transmitere comunitara susținuta a acestei variante, considerata de doua ori mai contagioasa decat cele inițiale. Pana acum 807 cazuri…