Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, joi, peste 2.600 de MW, reprezentand un record istoric, pe fondul deconectarii automate a unui reactor nuclear de la Cernavoda, arata datele Transelectrica, potrivit Agerpres. Cel mai mare nivel al importurilor de electricitate a fost atins la ora 9:47, respectiv 2.617 MW, foarte…

- Romania a importat peste 2.100 de MW de electricitate marti, in timp ce pretul mediu pe bursa a ajuns la un nou record istoric, potrivit datelor Transelectrica si OPCOM, analizate de AGERPRES. Nivelul maxim al importurilor a fost de 2.101 MW si a fost inregistrat la ora 11:00, dupa care a…

- Energia nucleara este in aceasta dimineața principala sursa de producție in Romania, arata datele privind starea sistemului energetic național prezentate in timp real pe site-ul Transelectrica. Astfel, Centrala Nucleara de la Cernavoda asigura o treime din producția naționala de energie, urmeaza energia…

- Miercuri, 28 iulie 2021, au fost depãșite valorile consumului record de electricitate în sezonul de varã înregistrate acum doua saptamâni (în data de 15 iulie 2021), transmite joi Transelectrica. Astfel, ieri, a fost înregistrat un consum instantaneu maxim…