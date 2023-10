Guvernul Romaniei a stabilit, astazi, prin Ordonanța de Urgența, ca importurile de grau, porumb, floarea-soarelui si soia vor fi permise doar in baza unui acord de punere pe piata, eliberat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. In ședința Executivului de astazi a fost adoptata Ordonanța de Urgența prin care se instituie un mecanism de consultare si reacție coordonata privind importurile de cereale ucrainiene, totul in scopul protejarii fermierilor romani. Astfel, Guvernul pune stavila importurilor masive de cereale ucrainene, care „strica” piața de cereale romaneasca și lovește in…