- “In perioada 1 ianuarie -28 februarie 2021, exporturile FOB au insumat 11,19 miliarde de euro, iar importurile CIF au insumat 14,26 miliarde de euro. In perioada 1 ianuarie -28 februarie, exporturile au scazut cu 3,7%, iar importurile au crescut cu 0,2%, comparativ cu perioada 1 ianuarie -29 februarie…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei a fost de 3,070 miliarde de euro, in primele doua luni din acest an, mai mare cu 455,9 milioane de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 29 februarie 2020, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri.…

- Peste 3 miliarde de euro e diferența dintre sumele pe care le avem de achitat pentru importuri și cele obținute din exporturi, arata datele transmise vineri de Institutul Național de Statistica. În primele doua luni exporturile românești au scazut cu aproape 4% iar importurile au crescut…

- In luna ianuarie 2021 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 239 milioane euro, comparativ cu 377 milioane euro in luna ianuarie 2020, anunța BNR In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 56 milioane euro, balanța serviciilor a inregistrat…

- Investitiile straine directe au însumat 363 milioane euro, în ianuarie 2021, de 3,3 ori mai mici decât în aceeași luna din 2020, reiese din datele Bancii Naționale a României (BNR). Din aceasta suma, participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au…

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2020, datoria externa totala a crescut cu 10,187 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 85,794 miliarde euro la 30 noiembrie 2020 (71,5% din totalul datoriei externe), in crestere cu 15,4% fata de 31 decembrie 2019; datoria externa pe…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 9,763 miliarde de euro, in primele 11 luni din 2020, in crestere cu 1,12% comparativ cu cel din perioada similara din 2019, de 9,655 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). In structura…