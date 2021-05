Importurile au crescut cu un ritm aproape dublu față de exporturi, adâncind dependența de alte state În primele 3 luni din acest an, exporturile românești au adus economiei 17,7 miliarde de lei, în vreme ce importurile au consumat peste 23 de miliarde de euro, arata datele publicate luni de Institutul Național de Statistica. Practic, exporturile au crescut cu 3,9%, iar importurile cu 7,1%, comparativ cu primul trimestru din anul trecut. Deficitul balantei comerciale, care arata gradul de dependenta si de îndatorare fata de exterior a fost de 5,32 miliarde euro, mai mare cu aproape 900 de milioane.











