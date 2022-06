Importuri record de petrol rusesc. Țara care spulberă sancțiunile Occidentului Importurile de petrol din Rusia facute de China au crescut cu 55% fața de anul precedent, ajungand la un nivel record in luna mai, inlocuind Arabia Saudita ca principal furnizor, in timp ce rafinariile au profitat de reducerile de preț pe fondul sancțiunilor impuse Moscovei din cauza invaziei sale in Ucraina. Importurile de petrol rusesc, […] The post Importuri record de petrol rusesc. Țara care spulbera sancțiunile Occidentului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

