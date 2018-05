Stiri pe aceeasi tema

- Licitatia de lucrari de arta din colectia miliardarului David Rockefeller a stabilit un record, inregistrand incasari de peste 646 de milioane de dolari in prima dintre cele trei zile ale evenimentului organizat de casa Christie's la New York, scrie bbc.com, potrivit news.ro.Una dintre cele…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din mass-media și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii…

- Citeste si: Inegalitatea veniturilor a scazut in 2017 in Romania, dar insuficient. Cel mai bine platiti salariati castiga de 7 ori mai mult decat cei cu cele mai mici salarii O alta statistica privind piata muncii: in 2017 numarul de salariati a crescut cu 190.000 de persoane, ajungand la circa 6,4…

- Aproape 36.000 de angajați din companiile din Romania au participat anul trecut la programele de training sau de teambuilding organizate de grupul Ascendis. Diviziile de training, consultanța și teambuilding au generat cele mai mari creșteri ale vanzarilor in 2017 fața de anul 2016. Ascendis, liderul…

- CEC Bank elimina comisioanele percepute la tranzactiile de retragere numerar efectuate in Romania si pe teritoriul Uniunii Europene, precum si pe cele de interogare sold la ghiseu (inclusiv POS) si la bancomate realizate pe teritoriul national, se arata intr-un comunicat al bancii. Conform sursei citate,…

- "Anul 2017 reprezinta un punct cheie in evoluția Grupului, nu doar pentru rezultatele record atinse, ci și pentru ca am reușit sa consolidam și sa transformam activitațile Grupului la nivelul unui leader regional. Acum este momentul și suntem pregatiți pentru a trece la alt nivel, sa ne…

- Romania a importat, in 2017, o cantitate de titei de 7,75 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 285.900 tep (3,8%) mai mare fata de cea importata in aceeasi in 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 3,42 milioane tep,…