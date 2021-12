Stiri pe aceeasi tema

- Soferii trebuie sa circule cu prudenta pe anumite drumuri din tara unde ceata si precipitatiile creeaza probleme. Comisarul sef, Catalin Bocai, de la Centrul Infotrafic al Politiei Romane: Traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii, care a redus vizibilitatea sub 200 de metri si izolat…

- Peste 40 de tone de deșeuri constand in haine, plastic și cauciucuri uzate au fost oprite la intrarea in țara la punctele de trecere a frontierei Borș I si Varșand. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii din punctul Borș I au verificat, pe sensul de intrare in tara, un TIR condus roman…

- Soferii acestora au fost amendați cu suma totala de 35.000 de lei. Un ansamblu de vehicule transporta deseuri nepericuloase, respectiv fier și caroserie auto, activitate pentru care conducatorul auto nu detinea documentele specifice, respectiv formularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase.…

- Politistii covasneni au confiscat doua autovehicule folosite pentru transportul ilegal al unor deseuri si i-au amendat pe soferii acestora cu suma totala de 35.000 de lei, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in urma cu cateva…

- Reprezentanții Partidului Socialiștilor din Moldova au oprit circa 50-60 de construcții ilegale din capitala. Despre acest lucru a declarat vicepreședintele fracțiunii Partidului Socialiștilor in Consiliul Municipal Chișinau, Alexandr Odințov, vorbind in cadrul emisiunii "Mecanismul de acțiune cu Elena…

- Octavian Berceanu, fostul șef al Garzii Naționale de Mediu, a postat o serie de imagini pe social media, in care se vede fum gros de la deșeuri arse in localitațile din jurul Capitalei. Fumul se poate observa chiar din București, iar Octavian Berceanu susține ca arderile ilegale, pe care a reușit sa…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea au depistat 21 cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat…

- Peste 47 de tone de deseuri din diferite materiale au fost oprite, la intrarea in tara, de politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu si comisari ai Garzii de Mediu Giurgiu si Teleorman, in urma unor controale. Deseurile au fost returnate firmelor…