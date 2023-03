Importuri agricole masive ale României din Ucraina. Au crescut și de mii de ori! Importurile agricole ale Romaniei din Ucraina au ajuns in 2022 la cote incredibile. Au crescut de peste patru mii de ori la rapița și de peste 160 de ori la porumb, in calcule valorice. In calcule cantitative, diferența este chiar și mai mare. Cantitatea importata de rapița a crescut de peste 5.300 de ori, iar […] The post Importuri agricole masive ale Romaniei din Ucraina. Au crescut și de mii de ori! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

