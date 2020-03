Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor a anuntat o serie de bonificații pentru firmele care trebuie sa plateasca impozit de profit. Aceasta se va ridica la 5% pentru contribuabilii mari, 10% pentru contribuabilii mijlocii si 10% pentru ceilalti.De asemenae, Executivul a anunțat amanarea plații TVA pentru echipamente…

- Guvernul a adoptat OUG privind amanarea plații ratelor la banci. Cine poate beneficia de aceasta masura Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi seara, dupa ședința de Guvern, aprobarea OUG privind amanarea plații ratelor. Florin Cîţu a precizat că ratele la bănci pot fi…

- Guvernul va aloca 36 de milioane 28 mii de lei Ministerului Sanatații, cu scopul de a procura echipamente de protecție pentru prevenirea infecțiilor cu Covid-19. Proiectul de hotarare a fost prezentat de catre ministrul finantelor, Serghei Pușcuța, astazi, 25 martie 2020, in cadrul ședinței Executivului.

- "Guvernul este pregatit ca maine sa dea ordonanta de urgenta care permite amanarea platii ratelor la banca, pe de o parte, pentru persoane fizice, adica pentru oamenii care au rate la banca, dar si pentru firmele din Romania. La cererea celor care au datorii la banci, plata ratelor se poate amana…

- OMV Petrom susține intervenția Crucii Roșii Romane in pandemia COVID-19 cu o donație de 1 milion de euro. Fondurile vor fi folosite pentru achiziția de echipamente de testare pentru diagnosticare rapida COVID19. „In perioade dificile, cum este cea prin care trecem acum, solidaritatea și responsabilitatea…

- Zece paramedici pompieri de la ISU București-Ilfov sunt in carantina in centrul de la Cațelu. Masura are loc dupa ce au transportat fara echipamente de protecție un barbat infectat cu coronavirus. Pacientul a calatorit in Israel impreuna cu ofițerul MAI depistat pozitiv cu Covid-19. Dupa predarea pacientului…

- In contextul epidemiei de coronavirus din China si a alertei globale, lansata zilele trecute de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), Guvernul va achiziționa in regim de urgența echipamente de protecție,...

- Guvernul cumpara in regim de urgența echipamente de protecție impotriva noului coronavirus. Va fi suplimentat și numarul medicilor de la Otopeni, care monitorizeaza pasagerii veniți din China.