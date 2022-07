Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au nevoie de o suma suplimentara de 3 miliarde de dolari pentru a elimina echipamentele Huawei si ZTE din reteaua de telecomunicatii a tarii, iar costul total va urca la 4,9 miliarde de dolari, potrivit autoritatii de reglementare a acestui sector, transmite Reuters preluat de news.ro…

- Liderii Grupului celor Sapte s-au angajat duminica sa stranga 600 de miliarde de dolari, sub forma de fonduri private si publice, in decurs de cinci ani, pentru a finanta infrastructura necesara in tarile in curs de dezvoltare si pentru a contracara proiectul chinez O Centura un Drum, de mai multe…

- Noi fabrici de automobile ale Tesla Inc. (TSLA.O) din Texas si Berlin "pierd miliarde de dolari" in timp ce se straduiesc sa creasca productia din cauza lipsei de baterii si a problemelor portuare din China, a declarat directorul executiv Elon Musk, intr-un interviu publicat miercuri, potrivit Reuters.…

- Taiwanul a angajat lobby-iști americani pentru a „trage sforile” in fața guvernului și a Congresului american. Totul, in incercarea de a consolida legaturile cu Statele Unite, in fața amenințarilor militare tot mai mari din partea Chinei la adresa insulei autoguvernate. Dezvaluirile vin din presa chineza.…

- Sri Lanka va avea nevoie de 5 miliarde de dolari in urmatoarele șase luni pentru a asigura standarde de viața de baza și renegociaza termenii unui swap in yuani in valoare de 1,5 miliarde de dolari cu China pentru a finanța importurile esențiale, a declarat premierul. Cea mai grava criza economica a…

- Marile companii europene se confrunta cu perspectiva lipsei de competitivitate fata de companiile de acelasi calibru din restul lumii, mai ales cele americane – potrivit unei analize a McKinsey. De exemplu, fata de companiile americane de acelasi calibru, companiile europene cu afaceri de peste un miliard…

- China are un deficit de finantare de aproape 1.000 de miliarde de dolari, potrivit analistilor, care anticipeaza ca Beijingul va fi nevoit sa se imprumute pentru a suplini veniturile insuficiente, transmite CNBC, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- China a refuzat sa condamne actiunile Rusiei in Ucraina si a criticat sanctiunile occidentale fara precedent asupra Moscovei. Cele doua tari si-au consolidat relatiile in ultimii ani, inclusiv anuntand in februarie un parteneriat ”fara limite”. ”Suntem concentrati pe atingerea obiectivului stabilit…