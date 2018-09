Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria s-a trezit intr-un mega-scandal dupa ce s-a aflat ca serviciile speciale rusesti i-au ascultat masiv pe liderii europeni care au vizitat Sofia, din ianuarie pana in iulie 2018, cat timp Bulgaria a detinut presedintia rotativa a UE.

- Alimentația joaca un rol important in viețile noastre de zi cu zi, insa, in timpul sarcinii, e foarte important ca viitoarea mamica sa consume alimente care sa ii aduca beneficii sanatații sale cat și a...

- Andreea Popescu se incadreazE in lista ce cuprinde proaspetele mEmici din showbizul romanesc. Fosta dansatoare a Deliei este in culmea fericirii de cand l-a nEscut pe Ioachim "i, chiar dacE mai are ctea kilograme in plus, bruneta se simte foarte bine in pielea ei.

- Ela Craciun iti spune cum ameliorezi durerile de spate din timpul sarcinii „Pe masura ce burtica creste, multe femei se confrunta cu dureri de spate. Acest lucru se intampla pentru ca muschii si coloana ajung sa sustina o greutate suplimentara, iar articulatiile si ligamentele sunt inmuiate de hormonul…

- "Pe langa cele 8 lucruri care ți se intampla cand ești insarcinata, am descoperit ca ma mai confrunt cu ceva. Prima oara au observat oamenii din jurul meu, apoi am sesizat chiar și eu ca sunt mai moody ca niciodata. Ce inseamna asta? Ca imi schimb dispoziția atat de des, incat persoanele cu care interacționez…

- Statisticile au relevat ca se nasc din ce in ce mai mulți copii cu probleme, iar Organizația Mondiala a Sanatații recomanda o serie de analize prin care se poate descoperi din timp riscul ca fatul sa fie afectat. Care sunt ...

- Unsprezece nou-nascuti au murit in Olanda, dupa ce mamele lor au participat la un studiu clinic in cadrul caruia le-a fost administrata Viagra in timpul sarcinii, deoarece aveau placenta subdezvoltata.

- Mihaela Moise traieste cea mai frumoasa perioada din viata. Vestea ca este insarcinata a facut-o cea mai fericita femeie din lume, mai ales ca a trecut prin momente grele dupa pierderea mamei. Mihaela Moise este insarcinata, iar de Craciun urmeaza sa aduca pe lume primul sau copil.